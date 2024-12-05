Нелегал из Хеврона угнал в Тель-Авиве машину и попытался прорваться в аэропорт Бен-Гурион

Несовершеннолетний палестинец был задержан в понедельник, 2 декабря, при попытке проникновения на территорию аэропорта Бен-Гурион: его остановили на КПП, куда 17-летний житель Хеврона прибыл на угнанном автомобиле. В четверг против него была подана обвинительная декларация, предшествующая официальному обвинительному заключению.

По сообщению пресс-службы полиции, рано утром в понедельник дежурившие на въезде в аэропорт охранники сообщили в полицию о подозрительном человеке, который пытался проникнуть на территорию аэропорта. В ходе проверки выяснилось, что автомобиль, на котором подозреваемый приехал, числится в угоне – он был угнан с парковки на улице А-Яркон в Тель-Авиве.

В ходе расследования выяснилось, что 17-летний палестинец из Хеврона, не имевший разрешений на въезд и на пребывание в Израиле, незаконно проник в Израиль, угнал в Тель-Авиве автомобиль и поехал на нем в аэропорт. При этом подозреваемый никогда не получал водительские права, страховки у него также не было.

Нелегал был задержан, после сбора улик против него будут предъявлены обвинения. Мотивы, по которым он пытался проникнуть в аэропорт, устанавливаются. Полиция обратилась в суд с просьбой продлить срок его содержания под стражей до завершения разбирательств.