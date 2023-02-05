Нетаниягу об отношениях с Путиным в интервью LCI: "Мы нашли компромисс"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в интервью французскому телеканалу LCI (беседовал Гийом Дебре) вечером в субботу, 4 февраля, заявил, что сумел прийти к компромиссу в отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, они договорились "оставить друг друга в покое".

Говоря о стремлении Ирана к тому, чтобы в Сирии, около границы Израиля была армия проиранских сил, и о присутствии в Сирии российских военных, Нетаниягу утверждает: "С самого начала я сказал Путину: "Смотри, у нас есть выбор: мы можем идти к конфронтации или можем найти общий язык. Израиль действует свободно. <...> Мы не вмешиваемся в твои действия в Сирии, а ты оставляешь нас в покое". Мы нашли компромисс, который служит интересам Израиля, и, следовательно, Путин думает, что это не угрожает российским интересам".

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Также Нетаниягу в этом интервью вновь заявил о том, что вопрос возможности поставок вооружений Украине изучается. "Вопрос вооружений был проанализирован и исключен предыдущим правительством. Я собираюсь изучить этот вопрос, и я отвечу на него лучшим образом. Мы на стороне Украины. Мы изучаем этот вопрос в соответствии с нашими национальными интересами", – сказал Нетаниягу.

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Говоря об урегулировании арабо-израильского конфликта, Нетаниягу отметил, что сначала Израиль должен заключить мир с арабскими странами, в частности с Саудовской Аравией. "Я был бы счастлив, если бы это произошло", – сказал он. При этом Нетаниягу подчеркнул невозможность "Авраамовых соглашений" с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, если бы Саудовская Аравия выступала бы против. По мнению Нетаниягу, Эр-Рияд "открыт для мира".