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    В Израиле

    5 февраля пройдет забастовка в начальных и средних школах Израиля

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    5 февраля пройдет забастовка в начальных и средних школах Израиля
    Avshalom Sassoni/Yonatan Sindel/Flash90

    Профсоюзная организация учителей объявила в воскресенье, 5 февраля, всеобщую забастовку в начальных и средних школах, требуя повышения заработной платы.

    С соответствующим заявлением выступил глава профсоюзного объединения учителей старших классов Ран Эрез, сообщивший, что все школы 5 февраля будут закрыты, кроме школ системы специального образования.

    Эрез подчеркнул, что речь идет о предупредительной однодневной забастовке. "Мы требуем, чтобы зарплата учителя, начинающего работу в системе среднего образования в Израиле, составляла 12 тысяч шекелей в месяц", – заявил он.

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    Напомним, что в августе, накануне начала нового учебного года профсоюз учителей угрожал забастовкой, но в итоге она была отменена. Ран Эрез тогда объявил о достижении соглашения с министерством финансов. До того было объявлено о завершении переговоров с профсоюзом учителей по новому коллективному соглашению. Стоимость реализации соглашения оценивалась в 4,5 миллиарда шекелей.

    Но в результате выборов в Кнессет 25-го созыва произошла смена правящей коалиции. И реализация соглашения, принятого в прошлом году и утвержденного прошлым правительством, застопорилась.

    Редакция NEWSru.co.il в августе публиковала основные пункты соглашения:

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    1. Зарплата молодого учителя вырастет с 6920 шекелей до 9000 шекелей в месяц. После трех лет работы в системе учитель получит бонус в размере 10000 шекелей. Минимальная ставка учителя будет увеличена до 70% в текущем году и постепенно будет доведена до 100%. В этих пунктах профсоюз учителей полностью принял позицию минфина, а размер бонуса оказался меньше, чем предполагалось (минфин был готов выплатить 24 тысячи шекелей).

    2. Зарплаты учителей со стажем будут повышены на 1100 шекелей – среднее между предложением минфина (400 шекелей) и требованием профсоюза (1800 шекелей).

    3. Начальная зарплата директора школы составит не менее 19 тысяч шекелей.

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    4. Бонус за должность завуча параллели или второго заместителя директора – не менее 1100 шекелей в месяц, за должность директора детского сада – не менее 1500 шекелей. Бонус за должность консультанта – 18% от зарплаты. Будут выплачиваться бонусы воспитательницам детских садов и учительницам, в группах/классах которых будут интегрированы дети с особыми потребностями.

    5. Директор получит бюджет на поощрение учителей за выполнение дополнительных обязанностей в размере от 400 до 1000 шекелей в месяц.

    6. Директора также впервые получат возможность нанимать специалистов по индивидуальному контракту, а не в рамках коллективного трудового соглашения. Приглашать на контракт можно будет только специалистов не из системы образования.

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    7. Профсоюз пошел на определенные уступки в сокращении процедуры увольнения учителей.

    8. Будут отменены выходные в дни "исру-хаг" после праздников Песах, Шавуот и Суккот, а также один выходной в Лаг ба-Омер и выходной в пост Эстер. Вместо этого не будет учебы между Судным днем и Суккотом и учителя получат возможность брать два выходных по собственному выбору.

    9. Учителя обязались не бастовать до 31 декабря 2026 года.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Января 2023
    Глава профсоюза учителей требует наказывать лишением свободы за нападения на педагогов
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 Октября 2022
    Коллективное трудовое соглашение с учителями передано на утверждение юрсоветника правительства
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 1 Сентября 2022
    Сколько стоит соглашение с учителями? Экономический обзор за неделю
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 31 Августа 2022
    Достигнуто соглашение с объединением учителей старших классов. Забастовки не будет
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