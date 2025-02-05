Нападение на военную базу в восточной Самарии совершил боевик "Батальона Тубаса"

Источники в ПА назвали имя боевика, который совершил 4 февраля вооруженное нападение на базу ЦАХАЛа около деревни Тайясир в восточной Самарии, убив двух военнослужащих-резервистов и ранив еще восемь.

Согласно источникам в ПА, это был Мухаммад Дарагмэ из Тубаса, брат Ахмада Дарагмэ – одного из командиров боевиков "Батальона Тубаса" ("Исламский джихад"), который был ликвидирован ЦАХАЛом в феврале 2024 года. Многие представители клана Дарагмэ являются боевиками этой группировки, Ахмад был не единственным родственником Мухаммада, убитым израильскими военными за последние полтора года.

Как отмечается в публикациях арабских СМИ, Мухаммад Дарагмэ, который сам был боевиком "Батальона Тубаса", прошел серьезную военную и диверсионную подготовку.

4 февраля 2025 года в результате террористической атаки на военной базе около деревни Тайясир (восточная Самария) погибли старшина резерва Офер Юнг, 39 лет, из Тель-Авива, командир отделения 8211-го батальона бригады "Эфраим", и старшина резерва Авраам Цви (Цвика) Фридман, 43 года, из Эйн а-Нацива, из 8211-го батальона бригады "Эфраим". Были тяжело ранены двое бойцов-резервистов из 8211-го батальона, есть шестеро получили легкие ранения.

Утром 4 февраля ЦАХАЛ сообщил о перестрелке в районе деревни Тайясир, северо-восточней Тубаса, восточная Самария. Вскоре служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщила, что ранены восемь израильтян. Состояние двоих раненых оценивается как критическое. В район прибыли дополнительные силы ЦАХАЛа. Позже ЦАХАЛ подтвердил: террорист обстрелял военнослужащих на посту около деревни Тайясир, ранив многих из них, в ходе перестрелки он был ликвидирован.

По данным "Галей ЦАХАЛ", террористу удалось проникнуть на территорию военного комплекса, где солдаты действуют в полевых условиях. Это комплекс с наблюдательной вышкой, постом охраны и несколькими зданиями, где находились военнослужащие. Об этом сообщает военный корреспондент Дорон Кадош. Перестрелка велась внутри комплекса до тех пор, пока террорист не был уничтожен. Над зоной боевых действий в воздухе находился БПЛА Hermes-450 ("Зик"), но командование приняло решение не применять его для уничтожения террориста с воздуха – по оперативным соображениям, был риск нанести ущерб бойцам ЦАХАЛа.

Судя по сообщениям СМИ, террорист сумел захватить позицию наверху наблюдательной вышки и вел оттуда огонь по солдатам.

МАДА сообщала, что раненые были доставлены в больницы "Бейлинсон" в Петах-Тикве и РАМБАМ в Хайфе.

По факту проникновения террориста на военную базу проводится расследование.