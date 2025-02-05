Галант: "Нынешняя сделка – та же, что обсуждалась в июле, но по более высокой цене"
время публикации: 05 февраля 2025 г., 12:09 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 12:20
Бывший министр обороны Йоав Галант дал первое интервью с момента увольнения с должности. Он побеседовал с журналистами "Кешет" Йонит Леви и Амитом Сегалем и заявил, что нынешняя сделка хуже той, что была на повестке дня в ходе переговоров.
"Мы пошли на такую же сделку, как та, что была на повестке дня в июле. Что изменилось? Дело в том, что Нетаниягу считается с Трампом больше, чем с Бен-Гвиром. Во времена Байдена ситуация была иной", – сказал Галант.
Он добавил, что "все начинается и заканчивается вопросом о том, кто сейчас у власти в США".
"Сделка – это та же самая сделка, что была в июле, но по гораздо более высокой цене. Мы получаем меньше заложников и освобождаем 110 террористов с кровью на руках", – сказал Галант.