Йоав Галант уходит из Кнессета: "Не готов принять освобождение "харедим" от призыва"

Бывший министр обороны Йоав Галант заявил, что он уходит в отставку и вскоре передаст спикеру Кнессета Амиру Охане официальное письмо с заявлением о своей отставке с депутатского поста. Его место займет Абед Афиф Михра, представитель друзского сектора, который на праймериз в "Ликуде" занял 43-е место, получив 5515 голосов активистов партии.

В ходе специальной пресс-конференции, которую Йоав Галант назначил на вечер 1 января (вскоре после начала главных выпусков новостей на израильских каналах), Йоав Галант подчеркнул, что был уволен с поста министра обороны "за то, что отстаивал интересы Государства Израиль и нужды Армии обороны Израиля".

По словам Галанта, он категорически не согласен с продвигаемым главой правительства Биньямином Нетаниягу и его коалиционными партнерами законопроекта о призыве ультрарелигиозных юношей в армию – законопроекта, который, подчеркнул Галант, "противоречит потребностям ЦАХАЛа и безопасности Государства Израиль".

"Этот законопроект освободит от военной службы большинство молодежи ультрарелигиозного сектора, – подчеркнул Йоав Галант. – И я не могу этого принять и не готов в этом участвовать". В своем заявлении Галант подчеркивает, что он выступает за равное распределение гражданского бремени и равноправный призыв для всех призывников. Он подверг критике премьер-министра Биньямина Нетаниягу и своего преемника на посту министра обороны Исраэля Каца, которые "продвигают законопроект, противоречащий интересам Государства Израиль".

Важно отметить, что Йоав Галант подчеркнул: он остается в рядах "Ликуда" и будет бороться за "возвращение "Ликуда" на правильный путь". "После 45 лет служения Государству Израиль – 35 лет в ЦАХАЛе, десятилетия в качестве депутата Кнессета и министра в правительствах Израиля, включая два судьбоносных года на посту министра обороны, я делаю остановку в своем долгом путешествии, которое еще не завершено, – подчеркнул Галант, объясняя свое решение об уходе. – Как на поле боя, так и на службе государству бывают моменты, когда необходимо остановиться, оценить ситуацию и выбрать свое дальнейшее направление для достижения необходимых целей".

"Однако путь "Ликуда" – это мой путь, – подчеркнул Галант. – Я верю в принципы движения "Ликуд" и доверяю активистам партии и ее избирателям. Как член партии "Ликуд" я продолжу бороться за ее национальный, идеологический и сионистский путь".

По информации телеканала "Кешет", председатель парламентской коалиции Офир Кац еще до брифинга Галанта подготовил все его документы для отставки из Кнессета.