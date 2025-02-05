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Израиль

Смотрич: "Необходимо сохранить правое и стабильное правительство"

Бецалель Смотрич
Итамар Бен-Гвир
Коалиция
время публикации: 05 февраля 2025 г., 11:50 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 11:52
Смотрич: "Необходимо сохранить правое и стабильное правительство"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич опубликовал заявление по итогам встречи президента Трампа и премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"План, представленный накануне президентом Трампом, это подлинный ответ на события 7 октября. Тот, кто совершил самую страшную в истории бойню на нашей земле, потеряет свою землю и навсегда", – сказал Смотрич.

Он добавил: "Нужно сказать большое спасибо и еще много теплых слов премьер-министру Биньямину Нетаниягу и министру Рону Дермеру, который сопровождает главу правительства в его контактах с представителями США".

"Я надеюсь и убежден, что сегодня народ Израиля как никогда понимает, насколько важно сохранение правого правительства, его стабильность. И сколько возможностей это открывает", – добавил Смотрич.

В заявлении Смотрича не упоминается второй этап сделки, а также шаги "Ционут Датит" в случае реализации этого этапа.

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир (лидер "Оцма Иегудит") заявил в интервью радиостанции "Галей Исраэль": "Я еще не примеряю костюм министра, но этой ночью безусловно выросли шансы на то, что я вернусь в правительство".

Заявления Смотрича и Бен-Гвира последовали после того, как анонимный высокопоставленный источник в канцелярии премьер-министра призвал правые партии "проявить ответственность". "Обваливать правое правительство в то время, когда в Белом Доме находится президент Трамп, это национальная безответственность и удар по правому лагерю. В нашем распоряжении два года, когда можно добиваться грандиозных изменений. Эту возможность нельзя упустить", – сказал источник.

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