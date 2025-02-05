ЦАХАЛ сегодня проведет учения около границы с Газой

Утром 5 февраля ЦАХАЛ объявил, что сегодня во второй половине дня в течение нескольких часов, в районе расположения "Северной бригады" (бригады "А-Гефен") в секторе Газы пройдут военные учения.

"В рамках учений в этом районе будет осуществляться интенсивное перемещение транспортных средств и военных сил, особое внимание будет уделяться шоссе 232 (к северо-западу от границы с Газой – прим.ред.) и нескольким населенным пунктам в этом районе", – говорится в сообщении ЦАХАЛа.

При этом о каких-либо ограничениях для движения транспорта в сообщении не сказано. "Особых указаний для тыла нет", – заявляет ЦАХАЛ.