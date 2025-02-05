Рабочий упал с грузовика в округе Лахиш, он в тяжелом состоянии

В одном из населенных пунктов округа Лахиш рабочий в возрасте около 70 лет потерял сознание, когда находился на подъемнике грузового автомобиля. Как сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом", по всей видимости, потеря сознания вызвана медицинскими проблемами.

В результате внезапного ухудшения состояния рабочий упал с подъемника. Прибывшие на место происшествия медики провели реанимацию, и когда сердце мужчины вновь начало биться, его отправили на реанимационном автомобиле в больницу "Барзилай" в Ашкелоне.

Сообщается, что мужчина находится в стабильном тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственного дыхания.