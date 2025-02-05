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Израиль

ДТП на 1-й трассе, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 05 февраля 2025 г., 17:44 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 17:51
ДТП на 1-й трассе, один из пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В среду, 5 февраля, на 1-й трассе недалеко от перекрестка Альмог столкнулись грузовик с израильскими номерными знаками и два легковых автомобиля с палестинскими номерными знаками.

Один из пострадавших, мужчина около 30 лет, в тяжелом состоянии. Еще семеро получили легкие травмы.

Четверо пострадавших доставлены в больницы "Сорока" в Беэр-Шеве и "Адаса Ар а-Цофим" в Иерусалиме. Еще четверо были эвакуированы "Красным Полумесяцем" на территорию Палестинской автономии.

Сегодня дождливая погода. Следует соблюдать особую осторожность при вождении транспортных средств.

Израиль
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