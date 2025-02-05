Вслед за США Израиль выходит из Совета по правам человека ООН

Министр иностранных дел Гидеон Саар объявил о выходе Израиля из Совета по правам человека ООН. "Совет по правам человека традиционно защищает нарушителей прав человека, позволяя им скрываться от пристального внимания, и вместо этого настойчиво демонизируя единственную демократию на Ближнем Востоке – Израиль", – написал глава МИД в Х-блоге.

Днем ранее, 4 февраля, Дональд Трамп подписал президентские указы о выходе США из Совета по правам человека ООН и запрете на финансирование агентства по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA).

Этими указами была восстановлена политика США в отношении перечисленных структур ООН, которая проводилась в предыдущую каденцию Дональда Трампа на посту президента. Администрация Трампа заявила, что Совет по правам человека ООН не выполняет своих функций, демонстрирует предвзятость по отношению к Израилю. "В 2018 году, когда во время первой каденции Трампа США вышли из Совета по правам человека ООН, этим органом было принято больше резолюций против Израиля, чем против Сирии, Ирана и Северной Кореи вместе взятых", – говорится в комментариях Белого дома.