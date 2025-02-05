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Израиль

Внимание, розыск: пропал 44-летний Олег Осаджук из Нетивота

Полиция
Розыск
время публикации: 05 февраля 2025 г., 15:28 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 15:28
Внимание, розыск: пропал 44-летний Олег Осаджук из Нетивота
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 44-летний Олег Осаджук из Нетивота. В последний раз его видели неделю назад, в среду 29 января, около 15:00, и с тех пор от него не было вестей.

Приметы пропавшего: стройный, рост 175 см, черные волосы, носит бороду, глаза зеленого цвета. Был одет в тренировочные брюки голубого цвета и голубую тренировочную кофту.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

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