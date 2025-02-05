На проезжую часть в Иерусалиме рухнул столб, чудом обошлось без жертв
время публикации: 05 февраля 2025 г., 14:53 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 15:14
На проезжую часть на улице Менахем Бегин в Иерусалиме рухнул столб, бетонное основание которого подмыло дождями.
Под тяжестью столба, потянувшего за собой электрические кабели, накренились расположенные с ним рядом столбы, а оборванные кабели упали на проезжую часть и частично на автомобили.
По счастливой случайности, в результате этого чрезвычайного происшествия никто не погиб, однако легкие травмы получила семилетняя девочка. Оказав ей неотложную помощь на месте происшествия, сотрудники "Маген Давид Адом" эвакуировали пострадавшую в больницу.
На месте работают сотрудники экстренных служб.
Ссылки по теме