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Израиль

На проезжую часть в Иерусалиме рухнул столб, чудом обошлось без жертв

Иерусалим
Погода
Дожди
время публикации: 05 февраля 2025 г., 14:53 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 15:14
На проезжую часть в Иерусалиме рухнул столб, чудом обошлось без жертв
Пресс-служба МАДА

На проезжую часть на улице Менахем Бегин в Иерусалиме рухнул столб, бетонное основание которого подмыло дождями.

Под тяжестью столба, потянувшего за собой электрические кабели, накренились расположенные с ним рядом столбы, а оборванные кабели упали на проезжую часть и частично на автомобили.

По счастливой случайности, в результате этого чрезвычайного происшествия никто не погиб, однако легкие травмы получила семилетняя девочка. Оказав ей неотложную помощь на месте происшествия, сотрудники "Маген Давид Адом" эвакуировали пострадавшую в больницу.

На месте работают сотрудники экстренных служб.

Израиль
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