На проезжую часть в Иерусалиме рухнул столб, чудом обошлось без жертв

На проезжую часть на улице Менахем Бегин в Иерусалиме рухнул столб, бетонное основание которого подмыло дождями.

Под тяжестью столба, потянувшего за собой электрические кабели, накренились расположенные с ним рядом столбы, а оборванные кабели упали на проезжую часть и частично на автомобили.

По счастливой случайности, в результате этого чрезвычайного происшествия никто не погиб, однако легкие травмы получила семилетняя девочка. Оказав ей неотложную помощь на месте происшествия, сотрудники "Маген Давид Адом" эвакуировали пострадавшую в больницу.

На месте работают сотрудники экстренных служб.