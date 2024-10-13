Внимание, розыск: пропала 17-летняя Ор Хорштейн из Нетивота

Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в установлении местонахождения 17-летней Ор Хорштейн, жительницы Нетивота. В последний раз ее видели в понедельник, 7 октября, когда она села на автобус от железнодорожной станции Нетивота в направлении Ашкелона, оттуда она должна была пересесть на автобус до Иерусалима.

Приметы пропавшей: стройная, рост 170 см, черные волосы, светлый оттенок кожи, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Нетивота по телефону 08-9937444.