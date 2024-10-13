x
13 октября 2024
|
последняя новость: 18:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 октября 2024
|
13 октября 2024
|
последняя новость: 18:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропала 17-летняя Ор Хорштейн из Нетивота

время публикации: 13 октября 2024 г., 17:47 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 17:47
Внимание, розыск: пропала 17-летняя Ор Хорштейн из Нетивота
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в установлении местонахождения 17-летней Ор Хорштейн, жительницы Нетивота. В последний раз ее видели в понедельник, 7 октября, когда она села на автобус от железнодорожной станции Нетивота в направлении Ашкелона, оттуда она должна была пересесть на автобус до Иерусалима.

Приметы пропавшей: стройная, рост 170 см, черные волосы, светлый оттенок кожи, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Нетивота по телефону 08-9937444.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 октября 2024

Внимание, розыск: пропала 36-летняя Тамара Керен Авайзера, из Нетании
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 октября 2024

Внимание, розыск: пропала Ханания Кинерет из Кирьят-Гата
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 октября 2024

Внимание, розыск: пропала 22-летняя Валерия Зайцева из Беэр-Шевы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 октября 2024

Внимание, розыск: пропал 30-летний Онор Таннер из Тель-Авива