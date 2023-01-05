"Два миллиона хотели видеть Дери министром". БАГАЦ продолжает рассматривать апелляции против назначения главы ШАС министром

Высший суд справедливости (БАГАЦ) продолжает рассмотрение апелляций, поданных против назначения главы партии ШАС Арье Дери на пост министра в правительстве Биньямина Нетаниягу.

В ходе обсуждения адвокаты Навот Тель-Цур и Михаэль Рабело, представляющие Арье Дери и Биньямина Нетаниягу, заявили, что апелляции должны быть отклонены.

Адвокат Рабело заявил, что нет оснований для судебного вмешательства в решения премьер-министра по поводу состава правительства, тем более, что эти решения утверждены Кнессетом.

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"Мы говорим о политических вопросах. Два миллиона граждан проголосовали за партии одного блока, отлично зная, что речь идет о формировании правительства, в котором Арье Дери будет высокопоставленным министром", – сказал адвокат Рабело. Судья Дафна Барак-Эрез прервала его.

"Вы считаете, что большинство – это достаточное обоснование для того, чтобы торговать всем?" – спросила она.

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Адвокат Навот Тель-Цур также заявил, что избиратели "сказали свое слово, и это необходимо уважать". Он отметил, что дело, по которому был признан виновным Арье Дери, "раздуто вне всяких пропорций", в то время, как на самом деле, речь идет более об административном, нежели об уголовном правонарушении. "Как быть с вопросом реабилитации и возвращения к действиям, нарушающим закон?" – спросила судья Анат Барон. Адвокат Тель-Цур ответил, что нет связи между преступлениями, совершенными Дери 30 лет назад, и нынешним делом.

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В свою очередь, адвокат Анер Эльман, представляющий прокуратуру, обратился к БАГАЦу с просьбой издать распоряжение о том, что Дери должен покинуть пост министра. "Юридический советник полагает, что решение назначить Дери является в крайней степени неприемлемым.

Премьер-министр отказывается уволить Дери, и мы просим суд вынести соответствующее постановление", – сказал он. Судья Давид Минц напомнил, что у премьер-министра есть право принимать решения. "Это право не является неограниченным", – ответил Эльман.

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Заседание суда продолжается. Решение судьи объявят лишь через несколько недель.

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За пределами здания суда около 200 демонстрантов проводят митинг протеста против назначения Дери на пост министра. Участники демонстрации блокировали для движения проезжую часть в районе здания суда. Полиция не препятствует проведению демонстрации.