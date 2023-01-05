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    В Израиле

    "Два миллиона хотели видеть Дери министром". БАГАЦ продолжает рассматривать апелляции против назначения главы ШАС министром

    время публикации: | последнее обновление:
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    Yonatan Sindel/Flash90
    Olivier Fitoussi/Flash90

    Высший суд справедливости (БАГАЦ) продолжает рассмотрение апелляций, поданных против назначения главы партии ШАС Арье Дери на пост министра в правительстве Биньямина Нетаниягу.

    В ходе обсуждения адвокаты Навот Тель-Цур и Михаэль Рабело, представляющие Арье Дери и Биньямина Нетаниягу, заявили, что апелляции должны быть отклонены.

    Адвокат Рабело заявил, что нет оснований для судебного вмешательства в решения премьер-министра по поводу состава правительства, тем более, что эти решения утверждены Кнессетом.

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    "Мы говорим о политических вопросах. Два миллиона граждан проголосовали за партии одного блока, отлично зная, что речь идет о формировании правительства, в котором Арье Дери будет высокопоставленным министром", – сказал адвокат Рабело. Судья Дафна Барак-Эрез прервала его.

    "Вы считаете, что большинство – это достаточное обоснование для того, чтобы торговать всем?" – спросила она.

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    Адвокат Навот Тель-Цур также заявил, что избиратели "сказали свое слово, и это необходимо уважать". Он отметил, что дело, по которому был признан виновным Арье Дери, "раздуто вне всяких пропорций", в то время, как на самом деле, речь идет более об административном, нежели об уголовном правонарушении. "Как быть с вопросом реабилитации и возвращения к действиям, нарушающим закон?" – спросила судья Анат Барон. Адвокат Тель-Цур ответил, что нет связи между преступлениями, совершенными Дери 30 лет назад, и нынешним делом.

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    В свою очередь, адвокат Анер Эльман, представляющий прокуратуру, обратился к БАГАЦу с просьбой издать распоряжение о том, что Дери должен покинуть пост министра. "Юридический советник полагает, что решение назначить Дери является в крайней степени неприемлемым.

    Премьер-министр отказывается уволить Дери, и мы просим суд вынести соответствующее постановление", – сказал он. Судья Давид Минц напомнил, что у премьер-министра есть право принимать решения. "Это право не является неограниченным", – ответил Эльман.

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    Заседание суда продолжается. Решение судьи объявят лишь через несколько недель.

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    За пределами здания суда около 200 демонстрантов проводят митинг протеста против назначения Дери на пост министра. Участники демонстрации блокировали для движения проезжую часть в районе здания суда. Полиция не препятствует проведению демонстрации.

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