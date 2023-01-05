БАГАЦ рассматривает апелляцию против назначения Дери на пост министра

В Иерусалиме проходит заседание Высшего суда справедливости (БАГАЦа), в ходе которого рассматриваются апелляции, поданные против назначения главы партии ШАС Арье Дери на пост министра в правительстве Биньямина Нетаниягу.

В апелляциях, поданных "Движением за чистоту власти" и некоторыми другими общественными организациями, говорится о том, что назначение политика, который дважды был осужден за уголовные правонарушения, является абсолютно неприемлемым.

Такой же точки зрения придерживается юридический советник правительства Гали Баарав-Миара. Ранее сообщалось, что она отказалась представлять позицию правительства в суде.

adv_11 m_ar_1

Премьер-министра в БАГАЦе представляет адвокат Михаэль Рабело, а позицию Арье Дери – адвокат Навот Тель-Цур.

Глава правительства представил в суд свой ответ на апелляцию, в котором утверждалось, что одним из главных критериев приемлемости является ответ на вопрос, способствует ли то или иное действие нормальному функционированию государственных систем. По мнению Нетаниягу, назначение Дери является необходимым для нормальной работы правительства, "Более двух миллионов человек проголосовали за партии нынешней коалиции, отлично зная о том, что Дери осужден. Нет ничего более неприемлемого, чем игнорировать решения избирателей", – говорится в ответе Нетаниягу. Он также ссылается на богатый опыт и способности Дери в качестве довода в пользу назначения его на должность министра,

adv_12 incontent_1

Возле здания суда проходит демонстрация активистов общественных организаций, которые протестуют против назначения Дери. Они поднимают плакаты: "Осторожно, коррупция заразна", "Преступник не будет министром" и другие.

adv_13 m_ar_2

Решение суда будет принято и оглашено лишь через несколько недель. На данном этапе, Верховный суд отказывается издать промежуточный вердикт, запрещающий Дери пребывать на посту министра до завершения рассмотрения апелляции.

Судебное заседание проходит на следующий день после того, как министр юстиции Ярив Левин представил принципы широкой реформы юридической системы. Противники реформы обвиняют Левина в том, что публикация этой реформы за день до заседания суда было прямой угрозой в адрес судебной системы.