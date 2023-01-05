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    В Израиле

    Заседание БАГАЦа по искам против назначения Дери продолжалось 6 часов, дата вынесения решения не объявлена

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    Заседание БАГАЦа по искам против назначения Дери продолжалось 6 часов, дата вынесения решения не объявлена
    Yonatan Sindel/Flash90

    В четверг, 5 января, около шести часов 11 судей Верховного суда рассматривали иски против назначения главы партии ШАС Арье Дери на пост министра в правительстве Биньямина Нетаниягу.

    В ходе заседания была представлена позиция юридического советника правительства. Накануне юридический советник правительства Гали Баарав-Миара представила в БАГАЦ официальное заключение по апелляциям, поданным против назначения Дери. В своем заключении Баарав-Миара написала, что "назначение Дери министром неприемлемо и должно быть отменено".

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    Юридический советник напомнила, что в 2015 и 2016 годах Верховный суд уже постановил, что назначение Дери министром находится на грани допустимого. "Теперь, когда в феврале 2022 года Дери был признан виновным в еще двух уголовных нарушениях, такое назначение является уже недопустимым", – написала Баарав-Миара.

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    Позиция прокуратуры также заключалась в том, что Арье Дери заключил досудебную сделку, в ходе которой уволился из Кнессета, и эта сделка должна была оценена судьями как обещание уйти из политической жизни. Адвокат Дери Навот Тель-Цур назвал это "недоразумением" и подчеркнул, что Дери никогда не обещал уйти из политики.

    Тель-Цур также заявил, что избиратели "сказали свое слово, и это необходимо уважать". Он отметил, что дело, по которому был признан виновным Арье Дери, "раздуто вне всяких пропорций", в то время, как на самом деле, речь идет более об административном, нежели об уголовном правонарушении. "Как быть с вопросом реабилитации и возвращения к действиям, нарушающим закон?" – спросила судья Анат Барон. Тель-Цур ответил, что нет связи между преступлениями, совершенными Дери 30 лет назад, и нынешним делом.

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    Представлявший Биньямина Нетаниягу адвокат Михаэль Рабело заявил, что нет оснований для судебного вмешательства в решения премьер-министра по поводу состава правительства, тем более, что эти решения утверждены Кнессетом.

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    "Мы говорим о политических вопросах. Два миллиона граждан проголосовали за партии одного блока, отлично зная, что речь идет о формировании правительства, в котором Арье Дери будет высокопоставленным министром", – сказал адвокат Рабело. Судья Дафна Барак-Эрез прервала его. "Вы считаете, что большинство – это достаточное обоснование для того, чтобы торговать всем?" – спросила она. Последний довод Рабело заключался в том, что назначение Дери в интересах безопасности государства Израиль.

    Заседание суда продолжалось почти шесть часов. Пока неизвестно, когда судебная коллегия под руководством президента Верховного суда Эстер Хают объявит о своем решении. Предполагается, что это может произойти уже в начале следующей недели.

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    За пределами здания суда около 200 демонстрантов провели митинг протеста против назначения Дери на пост министра. Участники демонстрации блокировали для движения проезжую часть в районе здания суда. Полиция не препятствовала проведению демонстрации. В числе участников были юристы, общественные активисты и политики.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Января 2023
    "Два миллиона хотели видеть Дери министром". БАГАЦ продолжает рассматривать апелляции против назначения главы ШАС министром
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Января 2023
    БАГАЦ рассматривает апелляцию против назначения Дери на пост министра
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Января 2023
    Адвокаты и активисты митингуют у Верховного суда: "Преступник не будет министром"
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