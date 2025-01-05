ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Джабалии еще одного участника "резни 7 октября"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации на севере сектора Газы боевика "Исламского джихада" Саада Саида Захи Дахнуна, одного из участников "резни 7 октября".

По данным израильских спецслужб, ликвидированный боевик был командиром роты и заместителем командира ракетного подразделения на севере сектора Газы, кроме того он отвечал за планирование и осуществление атак на силы ЦАХАЛа в районе Байт-Лахии.

Операция проводилась на прошлой неделе боевой группой бригады "Гивати" под командованием штаба 162-й дивизии.

В воскресенье, 5 января, ЦАХАЛ опубликовал видео, снятое во время операции, проводившейся в центре Джабалии. На видео (0:41) запечатлено, как Саад Саид Зах Дахнун вместе с еще одним террористом, укутавшись в одеяла, под покровом ночи пытаются подобраться к позициям израильских военных. Саад Дахнун был ликвидирован, второй боевик сдался в плен. При его задержании было обнаружено взрывное устройство.