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Израиль

Около Дженина ликвидирован террорист, в Иудее и Самарии задержаны около 20 подозреваемых

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 05 января 2025 г., 12:55 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 13:13
Около Дженина ликвидирован террорист, в Иудее и Самарии задержаны около 20 подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа
Около Дженина ликвидирован террорист, в Иудее и Самарии задержаны около 20 подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК сообщают, что в ночь на 5 января в Иудее и Самарии были задержаны 19 подозреваемых в терроре, один террорист был ликвидирован, конфисковано 24 единицы оружия.

В сообщении сказано, что на въезде в Шхем был остановлен для проверки автомобиль, в котором нашли 20 пистолетов и патроны к ним.

В деревне Мейталун, к югу от Дженина, был ликвидирован вооруженный террорист, пытавшийся оказать сопротивление, найдено оружие, конфискованы деньги, уничтожена лаборатория по производству взрывчатых веществ.

Задержания также были осуществлены в Иктабе (около Туль-Карема) и в Акабат-Джабре (на окраине Иерихона).

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