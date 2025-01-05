Около Дженина ликвидирован террорист, в Иудее и Самарии задержаны около 20 подозреваемых
время публикации: 05 января 2025 г., 12:55 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 13:13
ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК сообщают, что в ночь на 5 января в Иудее и Самарии были задержаны 19 подозреваемых в терроре, один террорист был ликвидирован, конфисковано 24 единицы оружия.
В сообщении сказано, что на въезде в Шхем был остановлен для проверки автомобиль, в котором нашли 20 пистолетов и патроны к ним.
В деревне Мейталун, к югу от Дженина, был ликвидирован вооруженный террорист, пытавшийся оказать сопротивление, найдено оружие, конфискованы деньги, уничтожена лаборатория по производству взрывчатых веществ.
Задержания также были осуществлены в Иктабе (около Туль-Карема) и в Акабат-Джабре (на окраине Иерихона).