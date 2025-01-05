В коалиции наложили санкции на фракцию "Оцма Иегудит"

Глава коалиции Офир Кац ("Ликуд") объявил о санкциях, которые решено наложить на партию "Оцма Иегудит".

Решение было принято в ответ на отказ "Оцма Иегудит" голосовать с коалицией или предоставить взаимозамены премьер-министру Биньямину Нетаниягу, находившемуся в больнице, и депутату Боазу Бисмуту, сидевшему "шиву" после смерти матери.

В коалиции решено не поддерживать частные законопроекты депутатов, голосовавших против коалиции.

Законопроекты, инициированные министерством национальной безопасности, не получат автоматической поддержки, и будут оцениваться по важности. Они получат поддержку только в случае крайней необходимости.

"Столь активные и протяженные действия, наносящие удар по стабильности коалиции и эффективности ее работы, не могут остаться без ответа", – заявил Офир Кац.

Отметим, что статус министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира не изменился. Он продолжит быть участником узкого форума принятия решений по вопросам о стратегии войны. 5 января Бен-Гвир примет участие в совещании такого форума по вопросу о сделке с ХАМАСом.

В ответ в "Оцма Иегудит" заявили, что "подлинная идеология не боится наказаний".