В канун 2025 года население Израиле превысило 10 миллионов человек

Центральное статистическое бюро опубликовало традиционный предновогодний отчет о населении Государства Израиль, в соответствии с которым по состоянию на 31 декабря 2024 года численность населения составляет 10,027 миллиона человек.

В уходящем году население Израиля выросло на 112 тысяч человек, что говорит о приросте населения в 1,1%. Благодаря естественному приросту населения, когда численность родившихся превышает численность умерших, население страны выросло на 129,6 тысяч человек, и еще 18,2 тысячи – это репатрианты и иммигранты.

В 2024 году в Израиле родилась 181 тысяча младенцев – 76% из них это евреи и остальные, 24% – арабы.

В уходящем году умерли примерно 51,4 тысячи жителей Израиля, что на 1800 человек больше, чем в 2023 году (49,6 тысячи умерших). Статистика умерших за 2023-2024 годы включает около 1870 военнослужащих и гражданских, погибших во время войны, начавшейся 7 октября 2023 года.

При этом уровень смертности не изменился в сравнении с 2023 годом и составил 5,2 смерти на каждую тысячу человек населения. После трех лет пандемии коронавируса с 2020 по 2022 год включительно, уровень смертности в Израиле остается, несмотря на войну, относительно низким.

Миграционное сальдо в уходящем году было отрицательным и составляло -18,2 тысячи человек. Это произошло, прежде всего, из-за эмиграции израильтян за рубеж (в 2024 году из Израиля уехали 82,7 тысяч жителей, а вернулись из-за границы лишь 23,8 тысячи). Количество репатриантов составило в 2024 году 32,8 тысячи человек, примерно на 15 тысяч меньше показателя за 2023 год. 7,9 тысяч человек прибыли в Израиль в рамках воссоединение семьи, этот показатель идентичен показателю за 2023 год.