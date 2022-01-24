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NEWSru.co.il :: В Израиле24 января 2022 г., 12:45

Полиция Израиля: участились случаи телефонного мошенничества, жертвами которого становятся выходы из бывшего СССР

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Полиция Израиля: участились случаи телефонного мошенничества, жертвами которого становятся выходы из бывшего СССР

В понедельник, 24 января, пресс-служба полиции Израиля опубликовала предупреждение, отметив что в последние два месяца увеличилось число преступлений, связанных с мошенничеством и получением денег обманным путем, жертвами которых становятся выходцы из стран бывшего СССР. Речь идет, прежде всего, о телефонном мошенничестве, когда преступники выдают себя за представителей правоохранительных органов, сотрудников служб безопасности, работников банков или кредитных компаний.

Как действуют преступники:


1) Жертва получает телефонный звонок и во время беседы преступник представляется работником банка или кредитной компании и предупреждает жертву о попытке взлома личного счета.

2) В некоторых случаях после первой беседы и звонка из "банка/кредитной компании" с жертвой связывается человек, выдающий себя за представителя правоохранительных органов или полицейского, и требует от жертвы сообщить ему его личные данные, включая данные о личном счёте и входе в приложение банковского счета, якобы чтобы предотвратить попытку взлома. В других случаях жертве говорится о том, что кредитная карточка якобы отменена и надо вложить денежную сумму на "новый кредитный счет", который якобы создан кредитной компанией.

3) От жертвы требуют снять со счета сумму, которая якобы была вложена на его счёт и передать эти деньги человеку, который придет по месту жительства. Или требуют вложить деньги на новый счёт, который якобы открыт вместо отмененного, могут предложить сделать это в обменных пунктах и местах перевода денег, которые находятся по всей стране.

4) При этом жертва может видеть, что телефонные звонки от мошенников поступают с "настоящих" номеров телефонов кредитных компаний/банков/полицейских участков.

Рекомендация полиции: если у вас нет никакой индикации о том,что ваш счет взломан, нужно исходить из того, что речь идёт о мошенничестве, поэтому следует сразу связаться с банком/кредитной компанией по официальным номерам, опубликованным на официальных сайтах.


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