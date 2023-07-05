Как готовится почва для изменения Закона о возвращении. Громкие заголовки и реальность

В среду, 5 июля, газета "Исраэль а-Йом" опубликовала материал Ханана Гринвуда под заголовком "30% репатриантов, которые приехали из России в 2022 году, уехали из страны". В тот же день этот материал под шапкой "эксклюзив" появился на сайте издания.

Наша редакция сопоставила оригинальный отчет, опубликованный на сайте Кнессета, с данными, опубликованными изданием, и пришла к выводу, что в публикации в "Исраэль а-Йом" приводятся неверные данные.

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В частности, по репатриантам, покинувшим Израиль, приводятся данные до 2020 года. Это данные Центрального статистического бюро, которое, в свою очередь, обрабатывает данные, полученные от Управления регистрации населения и иммиграции. Отмечается, что репатриантом, покинувшим Израиль, можно считать только человека, который выехал из страны и не вернулся в течение года. Таким образом, проанализировать число тех, кто репатриировался в 2022 году и уехал из Израиля, невозможно.

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В публикации "Исраэль а-Йом" утверждается, что "примерно 30% новых репатриантов, приехавших в 2022 году по "пункту о внуках", покинули страну несколько месяцев спустя, получив льготы на сотни миллионов шекелей", а также что, по данным на 2020 год, "каждый репатриант из России, Беларуси и Украины получал от страны в среднем по 35 тысяч шекелей".

Однако в отчете на сайте Кнессета приводятся иные данные. Во-первых, в отчете действительно есть данные о том, сколько евреев и сколько не евреев покинули Израиль в период между 2012 и 2020 годами, однако составители отчета подчеркивают, что речь идет о неевреях по записи в реестре МВД. То есть, никакого отношения к пункту о внуках эти цифры не имеют. Напомним, евреем в реестрах МВД записан человек, у которого мать еврейка или который прошел гиюр.

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Во-вторых, в той главе отчета, в которой рассказывается о том, сколько государство тратит на каждого репатрианта, речь идет о тратах за первый год репатриации – то есть о полной выплате корзины абсорбции, включая оплачивание ульпанов и так далее.

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В отчете Исследовательского центра Кнессета действительно приведены данные о том, какие денежные льготы получают новые репатрианты, однако этот отчет не затрагивает тот доход, который новые репатрианты приносят государству – в частности, прямые или косвенные налоги.

В публикации "Исраэль а-Йом" указано, что отчет был составлен Исследовательским центром Кнессета "по инициативе организации "Хотам" и по запросу депутата Кнессета от партии "Оцма Иегудит" Лимор Сон Ар-Мелех. Представитель депутата на запрос нашей редакции заявил, что Лимор Сон Ар-Мелех никак не связана с организацией "Хотам" и целью депутата не является изменение Закона о возвращении (ЗОВ). Как сообщил представитель депутата, Сон Ар-Мелех попросила подготовить данный отчет, потому что просто считает эту тему "важной и интересной".

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Лимор Сон Ар-Мелех отказалась ответить на вопросы редакции NEWSru.co.il, а пресс-секретарь депутата предложил нам в качестве ее реакции опубликовать заявление для "Исраэль а-Йом", в котором депутат предлагает изменить законодательство таким образом, чтобы в Израиль "приезжали и получали помощь для акклиматизации в стране только евреи". При этом представитель депутата не ответил на вопрос нашей редакции о том, уверена ли Сон Ар-Мелех, что ЗОВ следует изменить так, чтобы ему не подлежали также лица, которые являются евреями по отцу, а не по матери, и таким образом евреями не считаются.

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Представитель организации "Хотам" в ответ на просьбу редакции NEWSru.co.il прокомментировать публикацию в "Исраэль а-Йом" подтвердил, что именно "Хотам" передал газете опубликованные этой газетой данные. Представитель "Хотам" подчеркнул, что организация обратилась к депутату Лимор Сон Ар-Мелех с просьбой запросить в Исследовательском центре Кнессета данные о репатриантах из России, Беларуси и Украины, поскольку именно из этих стран за последний год в Израиль приехало наибольшее число репатриантов. Собеседник нашей редакции также подтвердил, что организация "Хотам" работает над тем, чтобы изменить Закон о возвращении так, чтобы с помощью этого закона в Израиль не могли репатриироваться лица, не имеющие отношения к еврейству и использующие ЗОВ, чтобы получить от Израиля деньги и паспорт и уехать.

За последние несколько недель это уже второй замеченный нашей редакцией случай публикаций в СМИ тех или иных исследований, проведенных по заказу или "по инициативе" организации "Хотам", которая декларирует своей целью "сохранение и развитие еврейского характера Государства Израиль".

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Напомним, 26 июня сайт "Аруц 7" опубликовал результаты опроса, проведенного институтом "Геокартография" по заказу "Хотам". Эти результаты противоречили прошлогоднему опросу, проведенному по заказу министерства алии и интеграции. В публикации на сайте "Аруц 7" говорилось о том, что, согласно результатам опроса, "большинство израильтян обеспокоены иммиграцией в Израиль гоев и, как следствие, сокращением доли еврейского населения страны". Согласно результатам, публикуемым "Аруц 7", 59% опрошенных считают правильным изменить Закон о возвращении таким образом, чтобы люди, не являющиеся евреями (в примечаниях указано, что речь идет о людях, не являющихся галахическими евреями), не могли репатриироваться в Израиль по ЗОВ и получить израильское гражданство. 41% против такой поправки. Сайт также приводил данные по трем секторам. В ультрарелигиозном секторе за такую поправку, согласно публикации "Аруц 7", выступают 88% опрошенных, в секторе "соблюдающих традиции" – 64% опрошенных, а среди светских израильтян – 43%.

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Редакция NEWSru.co.il обратилась в институт "Геокартография" за разъяснениями, попросив уточнить, как именно был сформулирован вопрос о том, следует ли отменить в законе право на репатриацию лиц, не являющихся евреями. Мы также попросили "Геокартографию" предоставить данные о том, сколько было опрошенных и как была сформирована выборка – эти данные в публикации сайта "Аруц 7" не приводятся. В институте нам сообщили, что, поскольку опрос был заказан организацией "Хотам", то все материалы опроса (как его результаты, так и исходные материалы) принадлежат заказчику, и "Геокартография" не имеет права без разрешения организации "Хотам" передавать эти сведения в СМИ. Организация "Хотам" такое разрешение институту не дала и не ответила на обращение нашей редакции.

Тогда редакция NEWSru.co.il обратилась за комментариями к профессору Зеэву Ханину, который до недавнего времени занимал должность главного ученого министерства алии и интеграции, а в настоящий момент занимает должность академического руководителя Института Евроазиатских еврейских исследований в Герцлии и преподает политические науки в университете Бар-Илан. Ханин уточнил, что приведенные в публикации данные не совпадают с данными других известных исследований, например, опроса, проведенного в прошлом году на похожую тему по заказу министерства алии и интеграции. Согласно проведенному в 2022 году опросу, сделанному по заказу министерства алии и интеграции, треть опрошенных (в опросе приняли участие более тысячи респондентов, израильских евреев) считают, что Израиль должен принимать только галахических евреев. При этом такого мнения придерживались всего 17% светских израильтян. Треть израильтян, по данным того же опроса, вообще считали, что Закон о возвращении менять не следует. При этом около 20% опрошенных заявили, что страна должна быть открыта для всех, кто чувствует себя евреями. Именно такой принцип был заложен в изначальной версии Закона о возвращении от 1950 года, согласно которой право на репатриацию и немедленное получение гражданства должен иметь человек, который приезжает в Израиль и чистосердечно заявляет о своем еврействе.

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Отметим, что тема "репатриации неевреев" неоднократно ранее поднималась в публикациях газеты "Исраэль а-Йом". Так, в декабре 2022 года, были опубликованы две статьи Ханана Гринвуда. В первой из них утверждалось, что в 2022 году в Израиль по Закону о возвращении прибыли 47 тысяч репатриантов, из которых 32 тысячи – не являются евреями (то есть доля "евреев" среди новых репатриантов, согласно этой публикации, в 2022 году составляет 32%). Журналист Ханан Гринвуд заявля, что это рекордное количество неевреев, прибывших в Израиль по ЗОВ, и что в России проживают еще от 750 тысяч до 1 миллиона человек, имеющих право на репатриацию, подавляющее большинство которых не являются евреями. Редакция NEWSru.co.il указывала на неточности в этой публикации, приводя данные министерства алии и интеграции и исследовательского центра Кнессета.