В Негеве в результате ДТП погиб водитель

В Негеве, в районе перекрестка Гвулот, водитель не справился с управлением транспортным средством и врезался в дерево.

Пресс-служба "Маген Давид Адом" передала, что парамедики констатировали смерть водителя. Погибшему, по оценкам бригады "скорой помощи", около 25 лет.