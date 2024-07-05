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Израиль

В Негеве в результате ДТП погиб водитель

время публикации: 05 июля 2024 г., 01:56 | последнее обновление: 05 июля 2024 г., 01:58
В Негеве в результате ДТП погиб водитель
Yonatan Sindel/Flash90

В Негеве, в районе перекрестка Гвулот, водитель не справился с управлением транспортным средством и врезался в дерево.

Пресс-служба "Маген Давид Адом" передала, что парамедики констатировали смерть водителя. Погибшему, по оценкам бригады "скорой помощи", около 25 лет.

Израиль
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