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Делегацию Израиля на переговорах в Дохе по заложникам возглавит директор "Мосада"

время публикации: 05 июля 2024 г., 00:40 | последнее обновление: 05 июля 2024 г., 00:40
Делегацию Израиля на переговорах в Дохе по заложникам возглавит директор "Мосада"
Avshalom Sassoni/Flash90

Радиостанция "Кан Бет" передала, что переговорную группу Израиля, которая в пятницу, 5 июля, прибудет в Дохну для участия в переговорах по вопросу прекращения огня в Газе и освобождения заложников, возглавит директор службы внешней разведки "Мосад" Давид Барнеа.

Барнеа встретится с главой правительства и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахман аль-Тани.

Отправка израильской делегации на переговоры в Катар была одобрена главой правительства Биньямином Нетаниягу еще до того, как этот шаг был утвержден кабинетом министров.

Источники в Иерусалиме, знакомые с содержанием переговоров, заявляют, что ответ, полученный накануне от ХАМАСа внушает "осторожный оптимизм". Вместе с тем, между Израилем и ХАМАСом остаются разногласия, для преодоления которых может потребоваться несколько недель.

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