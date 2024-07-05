Глава "Мосада" вернулся из Дохи: есть разногласия по сделке с ХАМАСом

Директор службы внешней разведки Израиля ("Мосад") Давид Барнеа вернулся из Дохи, где встречался с главой правительства и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани и обсуждал с ним возможную сделку с ХАМАСом, предусматривающую прекращение огня в Газе и "обмен пленными".

Канцелярия главы правительства Израиля передала следующее: "Глава "Мосада" недавно вернулся из Дохи с первой встречи с посредниками. Определено, что на следующей неделе команда вылетит для продолжения переговоров. Подчеркиваем, что между сторонами сохраняются разногласия".