Reuters: представитель ХАМАСа сообщил Насралле о согласии на условия прекращения огня в Газе

В пятницу, 5 июля, стало известно, что в ходе встречи в Бейруте с генеральным секретарем "Хизбаллы" Хасаном Насраллой представитель руководства ХАМАСа Халиль аль-Хайя (член политбюро ХАМАСа и формальный заместитель главы ХАМАСа в Газе Яхьи Синуара) заявил, что "Исламское движение сопротивления" принципиально согласилось с условиями прекращения огня в Газе, описанными в последнем варианте сделки с Израилем.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два информированных источника.

В публикации Reuters говорится, что руководство "Хизбаллы" приветствует это решение ХАМАСа.

Один из источников, высокопоставленный представитель "Хизбаллы", заявил, что прекращение огня на границе Ливана и Израиля вступит в силу, как только будет заключено какое-либо соглашение о прекращении огня в секторе Газы.

Отметим, что 5 июля интенсивность боевых действий на границе с Ливаном значительно ниже, чем вчера.

Стало также известно, что ХАМАС отвергает любые планы, в соответствии с которыми, управление сектором Газы в той или иной степени контролировалось бы иностранными государствами. В ХАМАСе заявляют, что управление Газой должно оставаться "чисто палестинским вопросом, согласованным всеми палестинскими фракциями".

Ранее телеканал CNN со ссылкой на израильский источник, знакомый с ходом переговоров сообщал, что Израиль и ХАМАС находятся на грани подписания рамочного соглашения о прекращении огня и сделки по заложникам. В публикации Джереми Даймонда говорилось: "Израильские официальные лица полагают, что последний ответ ХАМАСа позволит обеим сторонам начать детальные переговоры для достижения соглашения". Однако сделка еще не утверждена и не гарантирована, подчеркивалось в публикации. "Зеленый свет" переходу на следующую фазу переговоров должен дать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

По оценке CNN, потребуется еще несколько недель трудных переговоров, чтобы обсудить детали потенциального соглашения, включая личности палестинских заключенных, которые будут освобождены в обмен на израильских заложников, удерживаемых ХАМАСом, и последовательность процедуры освобождений. Израильские переговорщики собираются встретиться с политическим руководством Израиля, включая Нетаниягу, в ближайшие дни, чтобы решить, вступать ли в эту фазу детальных переговоров, говорилось в публикации CNN.

ХАМАС подтвердил, что передал ответ на предложение Израиля посредникам – Катару и Египту, повторив свое требование о полном прекращении огня. "Мы выдвинули некоторые требования, которые могли бы привести к полному прекращению огня и выводу израильских войск", – заявил в среду CNN Басем Наим, член политбюро ХАМАСа.

Вечером 3 июля пресс-служба канцелярии главы правительства Израиля от имени "Мосада" сообщила, что от посредников получен ответ ХАМАСа на предложение о сделке по освобождению заложников. "Посредники в сделке по освобождению заложников передали переговорной группе реакцию ХАМАСа на план сделки. Израиль изучает реакцию и даст ответ посредникам", – говорится в официальном сообщении.

При этом телеканал "Кан-11" со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, передал, что ХАМАС дал понять, что он не заинтересован в продолжении переговоров до тех пор, пока не получит гарантии того, что ЦАХАЛ покинет так называемый Филадельфийский коридор на границе с Египтом.

Источники в системе безопасности сообщили сайту Ynet, что полученное предложение ХАМАСа "одно из лучших, и может служить основой для дальнейших переговоров". При этом источник Ynet подчеркнул, что по-прежнему остаются разногласия между Израилем и ХАМАСом.

4 июля группа израильских переговорщиков вылетела в Каир. В то же время директор службы внешней разведки "Мосад" Давид Барнеа вылетел в Доху, где встретится с главой правительства и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани.