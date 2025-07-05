12-й канал: текст соглашения, переданный Израилю, отличается от документа, опубликованного накануне

12-й канал ИТВ передал, что полный проект соглашения с ХАМАСом, переданный представителям Израиля, отличается от документа, который был опубликован накануне на арабском языке. В сообщении телеканала отмечалось: речь идет о небольших, но важных изменениях.

В частности, в документе, переданном Израилю, говорится, что распределение гуманитарной помощи будет осуществляться только ООН и его агентствами, в то время как в документе, опубликованном на арабском, говорится, что этот вопрос еще не решен и нуждается в согласовании между сторонами.