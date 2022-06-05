Microsoft: предотвращены атаки ливанских хакеров против оборонных структур Израиля

Корпорация Microsoft объявила на минувшей неделе об успешном обнаружении и предотвращении хакерских атак через облачную службу OneDrive, которые пыталась осуществить хакерская группа "Polonium" из Ливана.

Специалистами Microsoft были блокированы более 20 вредоносных приложений на OneDrive, созданных хакерами из этой группы.

В сообщении сказано, что целями группы "Polonium" были свыше 20 израильских организаций, а также одна межправительственная организация, действующая в Ливане.

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По оценке экспертов Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC), базирующаяся в Ливане хакерская группа "Polonium" координировала свои действия с министерством разведки и безопасности Ирана.

В отчете говорится о том, что группа "Polonium" действовала против Израиля с февраля 2022 года. Целями становились компании и организации оборонной промышленности и сектора информационных технологий.