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    В Израиле

    Microsoft: предотвращены атаки ливанских хакеров против оборонных структур Израиля

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    Microsoft: предотвращены атаки ливанских хакеров против оборонных структур Израиля
    AP Photo/Andy Wong

    Корпорация Microsoft объявила на минувшей неделе об успешном обнаружении и предотвращении хакерских атак через облачную службу OneDrive, которые пыталась осуществить хакерская группа "Polonium" из Ливана.

    Специалистами Microsoft были блокированы более 20 вредоносных приложений на OneDrive, созданных хакерами из этой группы.

    В сообщении сказано, что целями группы "Polonium" были свыше 20 израильских организаций, а также одна межправительственная организация, действующая в Ливане.

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    По оценке экспертов Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC), базирующаяся в Ливане хакерская группа "Polonium" координировала свои действия с министерством разведки и безопасности Ирана.

    В отчете говорится о том, что группа "Polonium" действовала против Израиля с февраля 2022 года. Целями становились компании и организации оборонной промышленности и сектора информационных технологий.

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