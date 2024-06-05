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Израиль

Атака беспилотников "Хизбаллы" в Верхней Галилее. Подробности

время публикации: 05 июня 2024 г., 19:43 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 19:50
Атака беспилотников "Хизбаллы" в Верхней Галилее. Подробности
Ayal Margolin/Flash90

По уточненным данным, два беспилотника "Хизбаллы" взорвались на футбольном поле возле деревни Хурфейш, расположенной в трех километрах от границы с Ливаном. ЦАХАЛ проверяет, почему не сработала система раннего предупреждения.

По словам свидетелей, между атаками беспилотников прошло несколько минут, второй взорвался после прибытия на место спасательных служб.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила о семерых раненых.

Пятеро раненых доставлены в медицинский центр в Нагарии, состояние одного из раненых критическое, двое в состоянии средней тяжести, и двое ранены легко.

Глава местного совета Хурфейша сообщил журналистам, что в начале войны жителям деревни было предложено эвакуироваться в более безопасные районы Израиля, но они отказались.

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