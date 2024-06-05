Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны 18 подозреваемых

5 июня силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали 18 подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Байт-Уммаре, Кафр-Малике, Аль-Муайре, Турмус-Айе, Кафр-Дане, Аль-Фауаре, Кэдеме, Иерихоне. Конфискованы оружие и боеприпасы.

Происходили столкновения. О пострадавших среди израильских военных не сообщается.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 4150 подозреваемых в терроре, около 1750 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.