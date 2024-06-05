x
05 июня 2024
|
последняя новость: 15:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 июня 2024
|
05 июня 2024
|
последняя новость: 15:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны 18 подозреваемых

время публикации: 05 июня 2024 г., 14:19 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 14:19
Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны 18 подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа

5 июня силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали 18 подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Байт-Уммаре, Кафр-Малике, Аль-Муайре, Турмус-Айе, Кафр-Дане, Аль-Фауаре, Кэдеме, Иерихоне. Конфискованы оружие и боеприпасы.

Происходили столкновения. О пострадавших среди израильских военных не сообщается.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 4150 подозреваемых в терроре, около 1750 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июня 2024

243-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июня 2024

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 5 июня: операции в районах Дженина, Шхема, Рамаллы