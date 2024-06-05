Партия "Оцма Иегудит" бойкотирует голосования в Кнессете

Партия "Оцма Иегудит", возглавляемая министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, объявила, что будет бойкотировать голосования в Кнессете.

"В связи с тем, что премьер-министр скрывает от нас черновик сделки (с ХАМАСом), мы будем действовать в соответствии с нашей совестью и не считаем себя обязанными следовать коалиционной дисциплине", – говорится в распространенном заявлении "Оцма Иегудит".