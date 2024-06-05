Суд утвердил решение о временном прекращении вещания "Аль-Джазиры" в Израиле

Окружной суд в Тель-Авиве удовлетворил просьбу правительства о временном прекращении вещания катарского телеканала "Аль-Джазира" в Израиле.

Согласно решению суда, вещание будет прекращено на 35 дней, в то время как министерство связи просило прекратить вещание канала на 45 дней.

Суд также утвердил просьбу о закрытии 21 офиса "Аль-Джазиры" в Израиле, ограничение на доступ к ее интернет-сайту, а также конфискацию ее аппаратуры.

5 мая компании спутникового и кабельного телевидения Hot и Yes в соответствии с решением правительства о закрытии телеканала "Аль-Джазира" убрали его из своей эфирной сетки. Через несколько часов после того, как правительство утвердило запрет на вещание катарского телеканала, спецназ полиции провел обыск в израильских офисах "Аль-Джазиры", располагавшихся в гостинице "Амбассадор" в Восточном Иерусалиме.