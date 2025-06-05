Пункты раздачи помощи GHF пока закрыты, идут работы по реконструкции
время публикации: 05 июня 2025 г., 08:13 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 08:33
Американская гражданская организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF), отвечающая за раздачу гуманитарной помощи жителям Газы, подтвердила, что утром в четверг, 5 июня, пункты распределения помощи открыты не будут.
Продолжатся работы по реконструкции и повышению эффективности центров.
Дата открытия будет объявлена, "как только работы будут завершены".
В среду, 4 июня, после восьми дней работы гуманитарные пункты GHF были закрыты для инфраструктурных работ. Организация заявила, что она оказалась неготовой к обслуживанию столь большого количества людей.
Палестинские источники сообщают, что ЦАХАЛ, в свою очередь, чтобы избежать столкновений с населением, строит вдоль дорог, ведущих к пунктам выдачи продуктов, земляные валы.