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Израиль

Пункты раздачи помощи GHF пока закрыты, идут работы по реконструкции

время публикации: 05 июня 2025 г., 08:13 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 08:33
Пункты раздачи помощи GHF пока закрыты, идут работы по реконструкции
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Американская гражданская организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF), отвечающая за раздачу гуманитарной помощи жителям Газы, подтвердила, что утром в четверг, 5 июня, пункты распределения помощи открыты не будут.

Продолжатся работы по реконструкции и повышению эффективности центров.

Дата открытия будет объявлена, ​​"как только работы будут завершены".

В среду, 4 июня, после восьми дней работы гуманитарные пункты GHF были закрыты для инфраструктурных работ. Организация заявила, что она оказалась неготовой к обслуживанию столь большого количества людей.

Палестинские источники сообщают, что ЦАХАЛ, в свою очередь, чтобы избежать столкновений с населением, строит вдоль дорог, ведущих к пунктам выдачи продуктов, земляные валы.

Израиль
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