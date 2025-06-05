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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали на юге Бейрута объекты 127-го авиационного подразделения "Хизбаллы"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 05 июня 2025 г., 22:19 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 22:40
ВВС ЦАХАЛа атаковали на юге Бейрута объекты 127-го авиационного подразделения "Хизбаллы"
AP Photo/Bilal Hussein

ВВС ЦАХАЛа приступили к нанесению ударов по объектам "Хизбаллы" в южном пригороде Бейрута, квартале Дахия. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

ЦАХАЛ сообщил, что 127-е авиационное подразделение "Хизбаллы" организовало в указанных районах производство ударных беспилотников. Производство финансируется Ираном.

"Террористическая организация "Хизбалла" использовала беспилотники как один из главных компонентов для своих атак на Израиль. В настоящий момент террористическая организация занимается расширением производства беспилотников в преддверии следующей войны с Израилем", – говорится в сообщении пресс-службы.

После предупреждения ЦАХАЛа на выездах из квартала Дахия образовались автомобильные пробки.

Телеканалы "Кан-11" и "Кешет-12" передали, что ЦАХАЛ готовится к тому, что "Хизбалла" может ответить на удары по пригородам Бейрута. Нет особых указаний для населения.

В то время, как самолеты ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в пригороде Бейрута, арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа опубликовал предупреждение для жителей деревени Айн-Кана, находящихся рядом с объектами "Хизбаллы".

Израиль
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