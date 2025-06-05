В Газе найдены останки двух убитых израильтян

Утром 5 июня было объявлено, что в ходе военной операции в секторе Газы были найдены останки супругов Джудит Вайнштейн-Хагай (70) и Гади Хагая (72) – жителей поселка Нир-Оз, которые были убиты террористами 7 октября 2023 года, а затем их тела вывезли в Газу.

Останки супругов Хагай доставлены на территорию Израиля.

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что останки убитых террористами израильтян были найдены в ночь на 5 июня в районе Хан-Юниса, где в настоящее время ведутся активные боевые действия в рамках операции "Колесницы Гидеона".

Непосредственную ответственность за убийство супругов Хагай и вывоз их тел в Газу несут террористы из группировки "Бригады муджахеддинов".

Джудит была объявлена погибшей 28 декабря 2023 года, Гади – 22 декабря 2023 года.

Джудит и Гади вырастили четырех детей, у них было семь внуков. Джудит преподавала английский язык, работала с детьми с особыми потребностями, писала стихи. Гади был музыкантом и поваром, занимался сельским хозяйством.