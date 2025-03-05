Юрсоветник правительства потребовала выполнить решение суда по призыву ультраортодоксов

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара направила письмо министру обороны Исраэлю Кацу. Она заявила, что правительство не выполняет решение Верховного суда по поводу призыва учащихся йешив. "Необходимо предпринять срочные шаги по изменению ситуации", – говорится в письме.

Баарав-Миара напомнила, что в ходе заседаний по этому вопросу, которые проходили в последние месяцы, представители армии снова и снова говорили о том, что существующая ситуация не соответствует оборонным нуждам страны. По утверждению юридического советника, правительство не предпринимает мер для призыва уклонистов.

Гали Баарав-Миара потребовала срочно провести совещание, где будут приняты решения, позволяющие обеспечить выполнение решений суда по этому вопросу.

С 1 марта вступили в силу ограничения на субсидирование детских учреждений для учащихся йешив, уклоняющихся от службы в ЦАХАЛе. Как сообщает "Кан", в министерстве финансов готовят шаги по блокированию попыток ультраортодоксов обойти санкции. Помимо прочего, учащиеся йешив должны будут представить многочисленные справки для того, чтобы получить субсидирование.

Одновременно продолжается обсуждение закона о призыве. На данный момент нет даты голосования по закону в комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.