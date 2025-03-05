Генинспектор полиции призвал суды ужесточить наказания за нарушения ПДД

Во вторник, 4 марта, прошло совещание руководства полиции и судебной системы, посвященное усилению борьбы с дорожными авариями.

В совещании приняли участие генеральный инспектор полиции Израиля Дани Леви, начальник дорожной полиции генерал-майор Хаим Шмуэли и начальник департамента полицейских обвинителей бригадный генерал Дадо Замир, директор судов Цахи Узиэль, юридический советник судебного управления Барак Лейзер, а также заместители председателей дорожно-транспортных судов.

На встрече обсуждался резкий рост количества ДТП со смертельным исходом, вопросы взаимодействия с судами, новые технологии фиксирования нарушений ПДД.

Генеральный инспектор заявил на встрече о необходимости ужесточить наказания нарушителей ПДД "для создания сдерживающего эффекта".