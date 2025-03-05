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Израиль

Генинспектор полиции призвал суды ужесточить наказания за нарушения ПДД

Полиция
Суд
ДТП
время публикации: 05 марта 2025 г., 10:21 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 10:24
Генинспектор полиции призвал суды ужесточить наказания за нарушения ПДД
Yonatan Sindel/Flash90

Во вторник, 4 марта, прошло совещание руководства полиции и судебной системы, посвященное усилению борьбы с дорожными авариями.

В совещании приняли участие генеральный инспектор полиции Израиля Дани Леви, начальник дорожной полиции генерал-майор Хаим Шмуэли и начальник департамента полицейских обвинителей бригадный генерал Дадо Замир, директор судов Цахи Узиэль, юридический советник судебного управления Барак Лейзер, а также заместители председателей дорожно-транспортных судов.

На встрече обсуждался резкий рост количества ДТП со смертельным исходом, вопросы взаимодействия с судами, новые технологии фиксирования нарушений ПДД.

Генеральный инспектор заявил на встрече о необходимости ужесточить наказания нарушителей ПДД "для создания сдерживающего эффекта".

Израиль
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