Подал в отставку глава Офиса США по палестинским вопросам в Иерусалиме
время публикации: 05 марта 2025 г., 19:56 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 19:56
Ганс Вексель, глава Офиса США по палестинским вопросам в Иерусалиме, сообщил, что покинет свой пост в конце марта.
Источник в Госдепартаменте США сообщил корреспонденту Ynet Даниэлю Эдельсону, что Вексель недоволен подходом администрации Трампа к палестино-израильскому конфликту и возражает против плана Трампа по Газе.
Вексель возглавил дипредставительство США в августе 2024 года. Офис по палестинским вопросам напрямую подчиняется департаменту Ближнего Востока Государственного департамента.
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// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 05 марта 2025