Подал в отставку глава Офиса США по палестинским вопросам в Иерусалиме

Ганс Вексель, глава Офиса США по палестинским вопросам в Иерусалиме, сообщил, что покинет свой пост в конце марта.

Источник в Госдепартаменте США сообщил корреспонденту Ynet Даниэлю Эдельсону, что Вексель недоволен подходом администрации Трампа к палестино-израильскому конфликту и возражает против плана Трампа по Газе.

Вексель возглавил дипредставительство США в августе 2024 года. Офис по палестинским вопросам напрямую подчиняется департаменту Ближнего Востока Государственного департамента.