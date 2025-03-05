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Израиль

Подал в отставку глава Офиса США по палестинским вопросам в Иерусалиме

Газа
США
Палестинская администрация
Иерусалим
время публикации: 05 марта 2025 г., 19:56 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 19:56
Подал в отставку глава Офиса США по палестинским вопросам в Иерусалиме
Офис США по палестинским вопросам

Ганс Вексель, глава Офиса США по палестинским вопросам в Иерусалиме, сообщил, что покинет свой пост в конце марта.

Источник в Госдепартаменте США сообщил корреспонденту Ynet Даниэлю Эдельсону, что Вексель недоволен подходом администрации Трампа к палестино-израильскому конфликту и возражает против плана Трампа по Газе.

Вексель возглавил дипредставительство США в августе 2024 года. Офис по палестинским вопросам напрямую подчиняется департаменту Ближнего Востока Государственного департамента.

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