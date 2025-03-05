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Ближний Восток

США отклонили арабский план восстановления Газы

Газа
США
Египет
время публикации: 05 марта 2025 г., 10:29 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 10:32
США отклонили арабский план восстановления Газы
AP Photo/Jehad Alshrafi

Администрация США отвергла египетский план восстановления сектора Газы, предложенный президентом Абд аль-Фаттахом ас-Сиси и утвержденный участниками саммита Лиги арабских стран.

"Это предложение не принимает в расчет, что сектор Газы непригоден для жизни. Люди не могут существовать среди руин. Президент Трамп настаивает на своем плане свободной от ХАМАСа Газы. Мы ждем продолжения переговоров, которые принесут региону мир и процветание", – заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз.

Министерство иностранных дел Израиля также подвергло арабский план критике, предложив предоставить администрации США возможность для реализации плана Трампа.

Напомним, что президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси представил на саммите Лиги арабских стран план реконструкции сектора Газы. Он рассчитан на пять лет, на его финансирование потребуется 53 миллиарда долларов. Ранее ООН сообщила, что восстановление сектора обойдется в 50 млрд.

Египетский план предлагает отстранить ХАМАС от управления Газой, передав власть временной администрации, состоящей из технократов и контролируемой арабскими, мусульманскими и западными государствами. Египет и Иордания возьмут на себя обучение полицейских.

Ближний Восток
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