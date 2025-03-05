Axios: США ведут секретные переговоры с ХАМАСом по заложникам в Газе

В среду, 5 марта, американское издание Axios опубликовало статью под заголовком "США ведут секретные переговоры с ХАМАСом по заложникам в Газе". Автор публикации Барак Равид пишет, что администрация Дональда Трампа ведет прямые переговоры с ХАМАСом об освобождении американских заложников, удерживаемых в секторе Газы, и о возможности более широкого соглашения по прекращению войны.

В публикации подчеркивается, что США никогда ранее не вели прямые переговоры с ХАМАСом – эта организация была признана американскими властями террористической в 1997 году.

По информации Axios, переговоры с представителями ХАМАСа в Дохе в последние недели ведет спецпредставитель президента США по делам заложников Адам Бёлер.

Представитель президента США Стив Виткофф также планировал отправиться в Доху на этой неделе, чтобы встретиться с премьер-министром Катара по поводу переговоров о прекращении огня в Газе, но отменил поездку вечером 4 марта, так как не было ожидаемого прогресса в переговорном процессе.

Судя по этой публикации, США не согласовывали с Израилем переговоры с ХАМАСом, и в Израиле о них узнали по другим каналам.

В настоящее время в Газе остаются 59 заложников. Известно, что 35 из них мертвы. По данным израильской разведки, 22 заложника живы. Состояние еще двоих неизвестно.

Среди этих заложников – пять граждан США. По меньшей мере, один из них, 21-летний Идан Александр, жив.