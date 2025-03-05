ЦАХАЛ разрушил дом убийцы старшего сержанта Гери Гидеона Хангааля

5 марта ЦАХАЛ, применив тяжелую инженерную технику, разрушил в Рафате (между Рамаллой и Иерусалимом) дом Хаиля Исы Абд аль-Джабра Дэйфа Алаля, который 11 сентября 2024 года, управляя грузовиком, на 60-й трассе около поселка Гиват-Асаф (Мате-Биньямин) насмерть сбил 24-летнего старшего сержанта Гери Гидеона Хангааля из Ноф а-Галиля, бойца 90-го батальона "Нахшон" бригады "Кфир". Террорист был тяжело ранен и задержан.