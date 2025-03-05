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Израиль

ЦАХАЛ разрушил дом убийцы старшего сержанта Гери Гидеона Хангааля

Пресс-служба ЦАХАЛа
Террористы
время публикации: 05 марта 2025 г., 19:26 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 19:32
ЦАХАЛ разрушил дом убийцы старшего сержанта Гери Гидеона Хангааля
Пресс-служба ЦАХАЛа

5 марта ЦАХАЛ, применив тяжелую инженерную технику, разрушил в Рафате (между Рамаллой и Иерусалимом) дом Хаиля Исы Абд аль-Джабра Дэйфа Алаля, который 11 сентября 2024 года, управляя грузовиком, на 60-й трассе около поселка Гиват-Асаф (Мате-Биньямин) насмерть сбил 24-летнего старшего сержанта Гери Гидеона Хангааля из Ноф а-Галиля, бойца 90-го батальона "Нахшон" бригады "Кфир". Террорист был тяжело ранен и задержан.

Израиль
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