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Израиль

В Хевроне взорваны дома "яффских террористов"

время публикации: 05 марта 2025 г., 06:44 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 06:51
В Хевроне взорваны дома "яффских террористов"
Соцсети

Ночью и утром 5 марта в Хевроне израильскими военными были взорваны дома двух террористов, совершивших 1 октября 2024 года нападение в Яффо, в результате которого семь человек были убиты, еще 16 были ранены. Ответственность за теракт взял на себя ХАМАС.

Разрушены дома террористов-убийц Ахмада Хаймуни и Мухаммада Масака.

1 октября 2024 года двое террористов из Хеврона, Мухаммад Масак и Ахмад Хаймуни, совершили теракт в Яффо, расстреляв пассажиров трамвая, а затем прохожих на остановке.

Имена погибших: Инбар Сегев Вигдер из Тель-Авива, 33 года; Шахар Гольдман из Лода, 30 лет; Надя Соколенко из Тель-Авива, около 40 лет; Ревиталь Бронштейн, 24 года, из Бат-Яма; Илья Нозадзе из Грузии, 42 года; Йонас Каруссис, 26 лет, из Иерусалима, гражданин Греции; Виктор Шимшон Грин, 33 года, из Яффо.

Израиль
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