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Израиль

ЦАХАЛ разрушит дом террориста, расстрелявшего пассажиров трамвая в Яффо

Террористы
время публикации: 24 января 2025 г., 16:58 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 16:58
Дом террориста, расстрелявшего пассажиров трамвая в Яффо, будет снесен
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

ЦАХАЛ объявил о намерении конфисковать и разрушить дом террориста Ахмада Хаймуни.

Вчера командующий Центральным военным округом объявил о решении конфисковать и разрушить дом в Хевроне, где проживал террорист.

1 октября двое террористов из Хеврона, Мухаммад Масак и Ахмад Хаймуни, совершили теракт в Яффо, расстреляв пассажиров трамвая, а затем прохожих на остановке. Были убиты семь человек, еще 16 человек были ранены. Ответственность за совершение этого теракта взял на себя ХАМАС.

Имена погибших: Инбар Сегев Вигдер из Тель-Авива, 33 года; Шахар Гольдман из Лода, 30 лет; Надя Соколенко из Тель-Авива, около 40 лет; Ревиталь Бронштейн, 24 года, из Бат-Яма; Илья Нозадзе из Грузии, 42 года; Йонас Каруссис, 26 лет, из Иерусалима, гражданин Греции; Виктор Шимшон Грин, 33 года, из Яффо.

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Дом террориста, расстрелявшего пассажиров трамвая в Яффо, будет снесен