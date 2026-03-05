Во время 13-го вылета самолетов ВВС в Иран были поражены около 200 целей

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об окончании второй за сегодняшний день волны атак на цели на западе и в центральной части Ирана.

ВВС ЦАХАЛа атаковали около 200 целей, в том числе установки для запуска баллистических ракет.

На видео, публикуемом пресс-службой ЦАХАЛа, запечатлена ликвидация иранских солдат на одном из объектов.

Это был 13-й вылет израильских самолетов для выполнения боевых задач в Иране.