Во время 13-го вылета самолетов ВВС в Иран были поражены около 200 целей
время публикации: 05 марта 2026 г., 22:12 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 22:12
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об окончании второй за сегодняшний день волны атак на цели на западе и в центральной части Ирана.
ВВС ЦАХАЛа атаковали около 200 целей, в том числе установки для запуска баллистических ракет.
На видео, публикуемом пресс-службой ЦАХАЛа, запечатлена ликвидация иранских солдат на одном из объектов.
Это был 13-й вылет израильских самолетов для выполнения боевых задач в Иране.