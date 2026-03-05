x
05 марта 2026
последняя новость: 22:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
05 марта 2026
05 марта 2026
последняя новость: 22:26
05 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Во время 13-го вылета самолетов ВВС в Иран были поражены около 200 целей

Война с Ираном
Иран
ЦАХАЛ
время публикации: 05 марта 2026 г., 22:12 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 22:12
Во время 13-го вылета самолетов ВВС в Иран были поражены около 200 целей
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об окончании второй за сегодняшний день волны атак на цели на западе и в центральной части Ирана.

ВВС ЦАХАЛа атаковали около 200 целей, в том числе установки для запуска баллистических ракет.

На видео, публикуемом пресс-службой ЦАХАЛа, запечатлена ликвидация иранских солдат на одном из объектов.

Это был 13-й вылет израильских самолетов для выполнения боевых задач в Иране.

Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 марта 2026

6-й день войны "Рычание льва": ЦАХАЛ атакует в Иране и Ливане, слухи о наступлении курдов