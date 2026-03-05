СНБ опубликовал рекомендации для израильтян, возвращающихся в Израиль и вылетающих из Израиля

Сообщение Совета национальной безопасности (СНБ) для израильтян, находящихся за границей и желающих вернуться в Израиль, а также тех, кто желает выехать за границу не через аэропорт "Бен-Гурион".

СНБ рекомендует израильтянам, возвращающимся в Израиль через Египет или Иорданию, пользоваться только рейсами, приземляющимися в Табе, Акабе и Аммане.

Также Штаб рекомендует не задерживаться на территории Египта или Иордании (уровень угрозы 4 в этих странах остается в силе) и сразу из аэропорта направляться к ближайшим пограничным переходам с Израилем.

Следует строго соблюдать следующие рекомендации:

1. Скрывать любые израильские/еврейские признаки по прибытии в Египет или Иорданию.

2. Не публиковать посты или подробности в соцсетях.

СНБ также рекомендует израильтянам, находящимся в Объединенных Арабских Эмиратах, по возможности возвращаться в Израиль коммерческими авиарейсами.

В настоящее время рекомендуется воздержаться от поездок в ОАЭ, а также избегать транзита через ОАЭ.

СНБ открыл горячую линию только для вопросов, касающихся предупреждений о поездках и террористической угрозы:

1. Телефон: 02-6667444

2. Также можно следить за постами в Facebook и Instagram.

По вопросам авиарейсов обращайтесь на горячую линию минтранса: *4515.

В экстренных ситуациях и по вопросам, не связанным с терроризмом (консульские, медицинские и т.п.), обращайтесь на горячую линию МИДа, открытую 24/7:

1. Телефон: 02-5303155

2. WhatsApp: 050-5073969.