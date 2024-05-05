Израильская территория подверглась ракетному обстрелу из Сирии
время публикации: 05 мая 2024 г., 23:23 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 23:23
Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах, сообщила, что две ракеты были запущены из Сирии в сторону Голанских высот.
Обе ракеты упали на незастроенной местности. В результате обстрела нет раненых и не был причинен материальный ущерб.
Ни в одном из населенных пунктов на севере Израиля не было сигнала тревоги.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 мая 2024