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Израиль

Израильская территория подверглась ракетному обстрелу из Сирии

время публикации: 05 мая 2024 г., 23:23 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 23:23
Израильская территория подверглась ракетному обстрелу из Сирии
Ayal Margolin/Flash90

Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах, сообщила, что две ракеты были запущены из Сирии в сторону Голанских высот.

Обе ракеты упали на незастроенной местности. В результате обстрела нет раненых и не был причинен материальный ущерб.

Ни в одном из населенных пунктов на севере Израиля не было сигнала тревоги.

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