Израильская территория подверглась ракетному обстрелу из Сирии

Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах, сообщила, что две ракеты были запущены из Сирии в сторону Голанских высот.

Обе ракеты упали на незастроенной местности. В результате обстрела нет раненых и не был причинен материальный ущерб.

Ни в одном из населенных пунктов на севере Израиля не было сигнала тревоги.