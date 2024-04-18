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Ближний Восток

Глава UNRWA против роспуска агентства: "Миллионы палестинцев лишатся статуса беженца"

время публикации: 18 апреля 2024 г., 10:40 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 10:40

Генеральный комиссар Агентства ООН по помощи палестинским беженцам Филиппе Лаззарини выступил на заседании Совета безопасности ООН и заявил о недопустимости роспуска возглавляемой им организации.

По словам международного чиновника, в результате этого миллионы палестинцев лишатся статуса беженца. "Роспуск UNWRA усугубит голод в секторе Газы и осложнит как будущий переход от прекращения огня к восстановлению сектора, так и реабилитацию его жителей", – подчеркнул он.

"Будет невозможно вернуть в школу полмиллиона мальчиков и девочек. Лишение образования обречет целое поколение на отчаяние, что вызовет ярость и не позволит вырваться из бесконечного круга насилия", – сказал глава агентства.

Заседание было созвано по инициативе Иордании. Оно началось с минуты молчания в память о 178 сотрудниках UNRWA, погибших в Газе.

Израиль обвиняет агентство соучастии в преступлениях ХАМАСа, поскольку среди участников нападения 7 октября были и сотрудники агентства. В то же время UNRWA – единственные, кто располагает инфраструктурой и кадрами для оказания гуманитарной помощи жителям сектора.

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