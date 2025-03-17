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Экономика

Налоговые меры для борьбы с теневым капиталом утверждены к окончательному принятию

Кнессет
Налоги
время публикации: 17 марта 2025 г., 16:14 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 16:14
Налоговые меры для борьбы с теневым капиталом утверждены к окончательному принятию
Olivier Fitoussi/Flash90

Финансовая комиссия Кнессета утвердила к голосованию во втором и третьем чтениях ряд налоговых мер в рамках Закона о хозяйственном регулировании, призванных бороться с нелегальным капиталом и блокировать финансовые потоки для организованной преступности.

В частности, предусмотрено снижение порога сделок, выше которого потребуется получить номер разрешения в качестве условия для вычета налога на оплату услуг поставщика ("мас тсумот") с нынешних 20 тысяч шекелей до 10 тысяч шекелей с января 2026 года, и до 5000 шекелей с июня 2026 года. Это изменение должно помочь в борьбе с фиктивными счетами-фактурами.

Будет также снижен порог оборота, выше которого необходимо будет подавать подробный отчет по НДС, до полумиллиона шекелей в месяц, начиная с налоговых отчетов за октябрь 2025 года и далее.

Принято также предложение о запрете вычета подоходного налога и НДС из расходов, на которые был наложен штраф за нарушение Закона о сокращении использования наличных (также с января 2026 года).

Экономика
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