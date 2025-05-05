Объявлено название новой военной операции в Газе: "Колесницы Гидеона"

В понедельник, 5 мая, было объявлено название новой военной операции ЦАХАЛа в секторе Газы: "Колесницы Гидеона".

4 мая в ходе заседания военно-политического кабинета было утверждено предложение командования ЦАХАЛа по расширению и активизации военных действий в Газе. Как сообщал "Кан", речь идет о постепенном усилении давления на ХАМАС без полной оккупации сектора.

Идет 577-й день войны "Железные мечи", которую Израиль ведет против террористических организаций в Газе, в Иудее и Самарии, в Ливане, Сирии и Йемене, начиная с 7 октября 2023 года.

18 марта 2025 года, после двухмесячного перерыва, ЦАХАЛ возобновил активные боевые действия в Газе. Этой операции дали условное название "Сила и меч". Видимо, эта операция считается завершенной.